White marble marathon. Modifiche al traffico

Rivoluzione in vista per la viabilità a causa del passaggio della “White marble marathon“, gara podistica in programma il 18 febbraio. L’apposita ordinanza emessa dalla polizia municipale prevede il divieto di transito dalle 9,30 alle 13,30 sul viale Italico, nel tratto tra via Giulio Cesare e via Canova (i messi legati al ristorante “Gilda“ potranno entrare e uscire attraverso un corridoio protetto lungo

la corsia del parcheggio di ponente del viale Italico), divieto di sosta dalle 9 alle 13,30 sul viale Italico tra via Canova e via Giulio Cesare, e divieto di fermata su entrambi i lati di via Canova, tra il viale

Italico e via Mazzini. Sarà Paolo Barghini, responsabile organizzativo della gara, a garantire la presenza di personale lungo il percorso della gara e di quello a presidio delle intersezioni in cui scatteranno i divieti.