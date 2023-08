Weekend all’insegna dell’arte Le mostre per gli appassionati

Fine settimana all’insegna dell’arte e dei prodotti artigianali con gli stand che conquistano gli appassionati. Oggi in piazza D’Annunzio a Fiumetto dalle 10 alle 23 torna “Arti e Sapori“ il mercatino di prodotti artigianali che si prolunga fino alla sera di domani. Proseguono anche gli appuntamenti con l’arte. Nel centro e a Marina proseguno le mostre “Equilibrio Emotivo“allestita nella sala Grasce; “Vanitas“ nella sala del San Leone; “Flowers for Future“a Palazzo comunale in piazza Matteotti; “Exploring the Ego of Times“ a Palazzo Moroni ; “I’II be back soon“ all’interno del Battistero del Duolo di San Martino; “La mia Guernika“ il murale di Tano Pisano in via San’Agostino; “Omaggio agli artigiani“ a Tonfano da via Versilia alla sommità del pontile e “Fragilità“, la grande mostra estiva firmata da Bernard Bezzina in piazza Duomo e piazza Carducci nella chiesa e in San’Agostino. Alle 19.30 alla Futura Art Gallery si inaugura la personale dell’artista Beatrice Gallori “Anatomie Sintetiche“ aperta fino al 16 settembre.