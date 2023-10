We Award 2023. Karen Del Greco e l’inclusione

CAMAIORE

Una camaiorese candidata al “WE Award 2023” organizzato da Il Sole 24 Ore. Karen Del Greco (foto) concorre al premio delle donne at the top con la sua associazione ‘ K- Antares’ e il testo su ‘Diversamente Musical- Cantare l’inclusione’. Karen , moglie e mamma, dedica da oltre un decennio il suo tempo ai diversi. Ha frequentato corsi e master di danza e musica per integrare le sue abilità e aveva un ultimo step, l’ultimo traguardo da raggiungere: il musical. "Così mi sono iscritta alla scuola di Musical del coreografo Franco Miseria e fin dalle prime lezioni – racconta Karen – mi sono innamorata di questa specialità che ho seguito e mi sono diplomata". Ma il mondo era troppo piccolo, doveva ampliare l’orizzonte ,ma come? Cosa c’era da scoprire? Quale strada da percorrere? Un giorno Karen stava insegnando canto a un bambino quando si affaccia una mamma e chiede al titolare di quella scuola che la ospitava se esistesse un corso di canto per il figlio con disabilità. La risposta fu che non esisteva un corso del genere e che soprattutto che i docenti non erano abilitati per includere quel bambino a cantare con gli altri: è in quel momento che a Karen si accese una lampadina: non era giusto che il figlio di quella mamma non potesse provare l’emozione di cantare con altri. Fu un susseguirsi di colloqui , ricerche, approcci con le associazioni che rappresentavano le disabilità fino all’associazione persone Down della Versilia alla quale da subito è stato proposto un progetto di inclusione. Nasce il percorso che oggi è diventato anche una prestigiosa candidatura.

Isabella Piaceri