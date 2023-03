‘Votiamo i carri’ alla festa finale "Mezzo milione di visualizzazioni"

Ne ha fatta di strada - anzi di iscritti - il gruppo Fb ‘Votiamo I carri’; talmente tanti che giovedì sera è andata in scena l’annuale serata evento, al bar Eden, con la cerimonia di premiazione del suo Toto Classifiche. “Abbiamo raggiunto - dice il suo creatore Franco Bertuccelli -, i 18mila iscritti, superando la soglia del mezzo milione di visualizzazioni”. Tanti i premi consegnati e suddivisi in categorie. Giudizi popolari che in alcuni casi hanno assecondato le giurie ufficiali, come nel caso del primo posto a Jacopo Allegrucci e a Michelangelo Francesconi mentre difforme è stato l’esito sui carri piccoli, premiati in questo caso i fratelli Breschi, e sulle maschere di gruppo, (Silvano Bianchi). Premiati i Burlamania per la miglior pedana aggregativa. Ad ogni vincitore è andata una cornice con la foto della propria opera. Premi anche per i primi 10 classificati (su 168 partecipanti) al Totoclassifiche, ma un riconoscimento è andato anche ai giovanissimi appassionati, Nicholas e Leonardo.