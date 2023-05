Volti di paese in scena Mostra in Misericordia

Sono giorni di intensi lavori per il Circolo Fotografico Misericordia di Piano del Quercione: quest’anno si celebrano i 40 anni del Concorso Fotografico Nazionale e della fondazione del Circolo, che è sempre stato un corpo perfettamente integrato nella Misericordia e nella storia del paese di Piano del Quercione. Per questo, in attesa della cerimonia di premiazione del concorso, che prevede una intera giornata di festa, ci sarà un particolare omaggio a volti e storie del territorio: domani alle 18 verrà presentato un libro ed inaugurata una mostra nella sede della Misericordia di Piano del Quercione, in quei locali che sono stati la prima chiesa edificata in paese. Il titolo, sia del volume che della mostra, è "Come eravamo" ed è il seguito di un precedente lavoro eseguito dal circolo 20 anni fa. Saranno esposte circa 150 foto fornite dai paesani stessi, con immagini e personaggi che vanno dagli anni ’70 all’inizio del nuovo millennio. Le vecchie foto sono state passate allo scanner e poi predisposte per la ristampa e verranno presentate all’esposizione montate in vari pannelli. Un evento importante per il Circolo e soprattutto per il suo nucleo storico (Lorella Rossi, Manuelisa Chelini, Emiro Albiani, Enzo Angeli) e per il segretario Vittoriano Giannecchini, che hanno lavorato ed investito tantissimo tempo in questo progetto. "Un doveroso ringraziamento – evidenziano i portavoce del circolo – va al comune di Massarosa e alla Provincia di Lucca che hanno patrocinato il progetto, e alla Fondazione Pomara-Scibetta - Arte Bellezza e Cultura che ha sostenuto con convinzione anche questo evento".