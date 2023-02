Volpe investita a Nocchi Proteste per l’alta velocità

Un corpicino straziato, adagiato sul ciglio della strada, ormai senza vita. È l’ennesima vittima della strada: stavolta è toccato a un animale, ma la paura è che in futuro, a rimetterci la vita, possa essere una persona. Il fatto è accaduto lungo la via per Nocchi, dove da tempo i residenti lamentano una scarsissima attenzione, diciamo così, ai limiti di velocità. In una strada a visibilità ridotta, sforare i limiti può essere fatale. E infatti, una piccola volpe venerdì sera è stata travolta e uccisa.

Non è la prima volta che un animale viene ammazzato da un’auto. A dicembre, un cinghiale investito e ferito fu abbattuto tra le proteste degli animalisti, con tanto di denunce e strascichi giudiziari. Poche settimane fa, lungo la Sarzanese tra Montramito e Piano del Quercione fu investito un lupo. Anche in quell’occasione, il fatto destò parecchio scalpore. E l’aumento esponenziale dei contatti tra l’uomo e gli animali selvatici riaccende i riflettori sul problema dell’invasione delle aree antropizzate: in principio è stato l’aumento indiscriminato dei cinghiali; poi, in un secondo momento, è toccato ai predatori, che da almeno due anni si sono spostati a valle: dagli ululati a Piano di Mommio al lupo che scorrazzava tra le case al quartere ex Campo d’Aviazione a Viareggio, passando per l’esemplare investito sulla Sarzanese.

Ma la paura di vedersi la strada tagliata da un animale, con tutti i rischi del caso, non sposta di un millimetro il problema sollevato dagli abitanti di Nocchi: "Dalla deviazione della Provinciale fino alla chiesa, sembra di stare a Maranello", oltre tutto lungo una via che spesso viene percorsa anche a piedi.

RedViar