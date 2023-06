Volontari europei accolti in municipio

Accolti in municipio dalla sindaca Simona Barsotti e dall’amministrazione comunale i volontari del servizio civile e dei corpi europei di solidarietà. Sono quattro i volontari che alla Brilla svolgeranno il servizio civile, frutto del partenariato tra Comune, Parco Migliarino e Centro Nazionale del Volontriato di Lucca, e si occuperanno, tra le altre cose, della promozione turistica e naturalistica di Massarosa. Sempre alla Brilla alloggeranno gli otto volontari dei Corpi Europei di Solidarietà provenienti da Francia, Georgia, Spagna, e Polonia che porteranno avanti un progetto per la manutenzione ordinaria di alcuni tratti della Francigena. "Si tratta di un’importante esperienza per questi ragazzi e di un’occasione per il Comune nel campo della promozione", commenta il consigliere delegato alle politiche giovanili Federico Lucania.