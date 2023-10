Volontari e soccorritori si diventa. Il corso base della Croce Verde

Correre su un’emergenza o accompagnare gli utenti nelle cure quotidiane. Partecipare alla vita comune, alleggerire la vita di chi affronta una difficoltà, mettersi a disposizione nelle piccole e grandi emergenze. Dare una valore al tempo, investirlo per se stessi e per gli altri. Ci sono infinite ragioni per cui vale la pena diventare volontari, entrare a far parte del mondo dell’associazionismo. Chi lo fa da anni, come la presidente della Croce Verde Carla Vivoli, non ha dubbi: "È più quello che ricevi, che quello che dai...". E allora per chi volesse mettersi a disposizione da lunedì 6 novembre, alle 21, l’associazione di via Garibaldi organizza un nuovo corso base per soccorritori. L’età minima per la partecipazione è 16 anni, per le preiscrizioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria della Croce Verde (telefono: 0584-962962)