Volontari all’opera per pulire un piazzale

Oltre undici ore dedicate alla collettività, con la speranza che, anche gli incivili imparino il rispetto per i luoghi in cui abitano. Nei giorni scorsi i volontari di Insieme si può per Camaiore, coadiuvati da una rappresentanza di Plastic Free, hanno impiegato 679 minuti per ripulire il solo piazzale a fianco della Ceragioli Costruzioni, lungo la via Provinciale. "L’inciviltà di alcune persone è inimmaginabile - dice con un tono amareggiato Fausto Giovannini - perché quella stessa zona era già stata ripulita da noi almeno 3-4 volte negli scorsi mesi. Ma purtroppo c’è, evidentemente, chi proprio non ha rispetto per nulla". Fra la vegetazione sotto la strada i volontari hanno recuperato pacchetti di sigarette, bottiglie di birra e do plastica, lattine, sacchetti, polistirolo e tanti gratta e vinci lanciati dalle auto in corsa. "Nemmeno si è capaci di tenersi il rifiuto in macchina per poi disfarsene arrivati a destinazione” sottolinea ancora Giovannini. In tutto sono stati riempiti ben 20 sacchi oltre ad un bidone riservato al solo vetro.

Ma i volontari non si danno per vinti e anche sabato scorso hanno dato vita a un’altra operazione di pulizia ambientale a Casoli. "Lo abbiamo fatto - specifica Giovannini - per portare decoro al borgo in previsione della 16esima edizione di ‘Sgraffiti a Casoli’ e ci hanno aiutato la cooperativa sociale di comunità Il Girasole, gli stessi organizzatori di Sgraffiti a Casoli e Code per Curiosi".

Sergio Iacopetti