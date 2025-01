Volontari a pulire il Vezza a Ruosina: 10 sacchi di rifiuti abbandonati

Nuovo abbandono di rifiuti e conseguente intervento di raccolta condotto dai volontari delle associazioni Fly Club 90 Versilia e Mosca Club Apuano che svolgono un’azione di sorveglianza in collaborazione con l’amministrazione comunale. Quattro volontari, accompagnati da Gionata Paolicchi, referente della riserva medicea di pesca, sono scesi nel greto del fiume Vezza a Ruosina per raccogliere quanto disperso nell’ambiente da incivili. La raccolta ha prodotto (purtroppo) una decina di sacchi pieni di rifiuti: prevalentemente oggetti di plastica, cui si sono aggiunti altri rifiuti dispersi in località Valventosa. "Desidero rivolgere un ringraziamento ai volontari delle due associazioni – commenta l’assessore all’ambiente Michele Silicani – persone che, anche nel corso dell’anno passato, hanno permesso di monitorare costantemente il territorio, scoraggiando l’abbandono dei rifiuti e intervenendo laddove persone distratte o poco responsabili avevano lasciato in diverse aree materiali di vario genere. Grazie anche all’ufficio ambiente del Comune e all’Ersu"