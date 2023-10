"Volevano scardinare la democrazia"

La ferita inferta ai familiari dei caduti è una ferita inferta al corpo della Repubblica, fondata sulla nostra Costituzione. Una Costituzione che parla di libertà, di democrazia, di responsabilità, di solidarietà, di rispetto di ogni persona. I terroristi e i loro complici – così come i cattivi maestri che hanno sostenuto e propagandato la violenza politica – hanno attentato alla vita di donne e uomini, con l’obiettivo dichiarato di scardinare l’ordinamento democratico". Così lo scorso 9 maggio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interveniva nel Giorno della memoria per le vittime del terrorismo. Parole nette che facciamo nostre oggi in cui abbiamo deciso di intervistare Massimo Battini autore della strage di Querceta. I conti col passato vanno fatti, ma le responabilità sono chiare.