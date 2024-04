"Volevano investire un carabiniere". Abitanti del Pollino ancora sotto shock

"Quei delinquenti hanno tentato di investire con la macchina un carabiniere: potevano ammazzarlo". Gli abitanti del Pollino sono ancora sotto shock per quanto avvenuto lunedì sera in via del Pagliaio, dalle parti de “La Capannina del Pollino“. Il tentato furto in un’abitazione, l’arrivo delle pattuglie, gli spari contro l’auto dei ladri e l’inseguimento a sirene spiegate: attimi di terrore difficilmente dimenticabili da chi ha assistito alla scena dalla finestra o dal balcone di casa. Mentre l’Arma mantiene massimo riserbo sulle indagini (in carico al capitano Marco Colella, comandante della compagnia di Viareggio), la novità è il dettaglio sul tentato investimento del militare.

Dopo essere stati messi in fuga dal proprietario dell’abitazione, i due malviventi si sono nascosti e quando sono stati scovati dai carabinieri sono ripartiti a tutta velocità sfiorando il militare di pochissimi centimetri. "Erano più o meno le 21,15 – racconta una residente – e stavo stendendo i panni. A un certo punto da via del Pagliaio è arrivata un’auto a tutta velocità: ha fatto un sacco di polverone e ha parcheggiato davanti alla ’Capannina’ probabilmente per nascondersi. I fanali infatti erano accesi ma non scendeva nessuno. Subito dopo ho sentito tre spari e le sirene arrivare. Sono rientrata in casa e così hanno fatto anche gli altri vicini. Che spavento". I ladri hanno poi abbandonato l’auto (rubata a Siena), sono fuggiti nei campi e hanno rubato un’altra auto poi ritrovata a Marina di Pietrasanta.

Del caso si è interessato anche il sindaco Alberto Giovannetti, il quale ha contattato il comandante della stazione dei carabinieri di Tonfano, Fausto Del Vecchio, intervenuto lunedì sera al Pollino con la pattuglia. "Volevo sincerarmi delle condizioni dei militari – spiega il sindaco – capire bene come stessero le cose e testimoniare la fiducia e gratitudine, mia personale e della comunità di Pietrasanta, ai carabinieri per il servizio che offrono quotidianamente insieme a tutte le forze dell’ordine. Le indagini sono in corso, procedono in modo serrato e giustamente c’è massimo riserbo, anche se il comandante mi ha promesso un rapporto dettagliato. Quanto accaduto ha un impatto forte anche dal punto di vista emotivo, ma le forze dell’ordine ci sono, sono al nostro fianco e intervengono con efficacia a difesa della nostra sicurezza. Non appena la vicenda avrà assunto contorni più chiari mi confronterò con i militari della stazione di Tonfano per individuare un ulteriore supporto alla loro attività per favorire prevenzione e controllo nella zona del Pollino".