Viali a Mare vestiti a festa. C’è la volata dei ciclisti

Viareggio, 16 maggio 2023 – La città è pronta dopo un’attesa di 41 anni. Viareggio è vestita a festa, e la cartolina è quella che ci offre piazza Mazzini con il colore del Giro che avvolge la piazza dopo i lavori di sistemazione e gli addobbi.

E così la passeggiata a mare, i negozi e i tanti altri punti della città pavesati a festa con drappi, palloncini, bandierine, striscioni con una speranza che non ci sia da attendere altri 40 anni per avere di nuovo il Giro.

Torniamo a Scandiano (a proposito saluti a tutta la Versilia da Italo Rosati, nato e cresciuto a Viareggio, attuale comandante della polizia municipale del Comune emiliano) dove la giornata di riposo di ieri lunedì è trascorsa discutendo sul ritiro dal Giro per Covid, della maglia rosa il belga Remco Evenepoel.

"C’è preoccupazione – dice il direttore Mauro Vegni – abbiamo mollato un po’ troppo presto l’attenzione. Dobbiamo continuare a tenere alto il livello di guardia. Già da questa settimana rimetteremo qualche limitazione che era stata abolita, come l’obbligo di portare le mascherine nelle aree in cui si viene a contatto con i corridori, alla partenza e all’arrivo. Avremmo dovuto farlo prima? Probabilmente sì".

Tante voci mentre il Giro, un altro Giro senza il belga, riparte questa mattina alle 12.20 da Scandiano per attraversare l’Appennino e giungere a Viareggio dopo 196 km.

L’ingresso in Garfagnana dopo il Passo delle Radici attorno al novantesimo chilometro (ore 14.45), quindi Castelnuovo Garfagnana (km 118, ore 15.15), la salita di Monteperpoli, Gallicano, Borgo a Mozzano (km 141, ore 15.48), Ponte a Moriano, Monte San Quirico, S.Martino in Freddana, Montemagno (km 178, ore 16.40), Camaiore, Capezzano Pianore, Lido di Camaiore (viale Colombo ingresso sul lungomare) a tre chilometri e mezzo dall’arrivo, previsto all’altezza di Piazza Mazzini tra le 16.50 e le 17.10. Non sarà una frazione pianeggiante ma le due salite sono lontano dal traguardo e la previsione indica i velocisti come favoriti di questa decima tappa.

Domani la tappa prevede la partenza da Camaiore (ritrovo e partenza ufficiosa alle 11.25 da Piazza XXIV Maggio nel Centro Storico del capoluogo), mentre il via ufficiale verrà dato alle 11.45 dal lungomare con arrivo a Tortona dopo 219 km (la tappa dedicata a Fausto Coppi è più lunga del Giro 2023).

La corsa rosa in avvio seguirà tutta la costa, Forte dei Marmi (ore 12), Marina di Massa, Marina di Carrara (km 20, ore 12.10) , e da qui entrerà in Liguria dove proseguirà il suo percorso verso il Piemonte.