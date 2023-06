"Vola alto mia amata" Le lacrime di Botero

"La tua perdita è un vuoto impossibile da colmare: vola alto, mia amata Sophia". Con lo sguardo rivolto alle ceneri della sua adorata moglie e il cuore avvolto in un’infinità di ricordi, Fernando Botero ha emozionato tutti ieri in Duomo all’ultimo saluto che la città ha rivolto all’artista greca Sophia Vari, scomparsa il 5 maggio a Montecarlo a 83 anni. È stata la figlia Lina – presenti anche gli altri due fratelli Fernando e Juan Carlos – a leggere dall’altare il toccante messaggio del padre. "Ringrazio coloro che sono venuti qui, nella Pietrasanta del nostro cuore – ha scritto l’artista colombiano – a dimostrazione dell’amore che tutti avevano per lei. Ho trascorso 48 anni insieme a lei: una donna dolce che non conosceva il male e aveva la capacità di ascoltare e far sentire speciale chi aveva di fronte. Una donna straordinaria, unica, di profonda generosità e saggezza".

È toccato poi al sindaco Alberto Giovannetti portare le condoglianze da parte della comunità di Pietrasanta e dell’amministrazione comunale: "Era una persona bella, solare e speciale. Ho avuto l’onore di visitare il suo studio, luogo eccezionale come lei, che ha scelto la nostra città insieme al marito diventando ambasciatori di Pietrasanta in tutto il mondo. Il loro valore ha contribuito a far crescere anche l’importanza dei nostri artigiani, tutti noi dobbiamo essere grati a Sophia e Fernando. Ed è un onore ospitare le sue ceneri nel nostro cimitero: un legame profondo cche resterà tale in eterno". Poi i brividi finali con l’"Ave Maria" intonata dal soprano Mimma Briganti.

d.m.