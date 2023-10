"Voglio fotografare i carri". Ecco come nasce un film

"Il 6 gennaio scorso, durante un pranzo a casa Migliori, dissi en passant a Nino e Marina Migliori che stavo collaborando con il Carnevale di Viareggio, in occasione dei suoi centocinquant`anni. Con scatto felino e entusiasmo bambino, con gli occhi guizzanti, Nino Migliori mi dice: “Voglio venire a fotografare i carri”. E io ribatto: “Va bene, però io ti filmo mentre fotografi i carri”".

Nasce così – intorno alla tavola, dove si nutrono le migliori idee – “Nino migliori. La festa che rovescia il mondo“. Lo ha raccontato la regista Elisabetta Sgarbi, ieri, alla Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione del suo secondo film, dedicato al celebre fotografo bolognese. Novantasette anni e settantacinque di attività, Migliori è tra i più autorevoli e multiformi ricercatori italiani nel campo della fotografia d’arte. E lo scorso febbrario ha partecipato ai corsi, sui viale a Mare, fermando in un istante tutte le espressioni del Carnevale. "Un soggetto straordinario da riprendere e da documentare" ha detto l’artista. "Siamo anche andati nei capannoni mentre preparavano i carri – ha aggiunto poi in un’intervista – e abbiamo visto lo stato d’animo di queste persone che lavorano per mesi. Un grande insegnamento"

Già protagonista di “Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza”, presentato sempre a Roma un anno fa da Sgarbi, "In questo nuovo lavoro Nino Migliori esce dalla sua stanza e – ha aggiunto la regista, proprio in occasione della prima – si getta nella festa, nei colori, nei suoni, nelle strade colme di gente dove sfilano i carri del Carnevale. Non ci poteva essere ribaltamento più netto tra l`intimità della mentestanza di Via Elio Bernardi e l`aperto dei corsi sul mare di Viareggio".

"Ma in fondo non vedremo tanto o solo il Carnevale di Viareggio: vedremo il Carnevale rifratto nella lente fotografica di Migliori. E progressivamente il Carnevale si fa sfondo, scenografia per mettere in scena, ancora una volta, en plein air, l`arte di Nino Migliori".

Tra gli ospiti in sala, al cinema MAXXI, l’attrice Laura Morante e il musicista Mirco Mariani, autore delle colonne sonore e con “La maschera ride“ anche della canzone ufficiale dei 150 anni del Carnevale. E ancora lo scrittore Sandro Veronesi e il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che hanno collaborato scrivendo i testi interpretati nelle pallicola dall’attore Tony Laudadio. Per la Fondazione Carnevale ha partecipato alla prima la consigliera d’amministrazione Monica Guidi, insieme a Burlamacco e Ondina

Martina Del Chicca.