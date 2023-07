Vivoli, prestanome della banda? Un milione e 800mila euro in ballo

A dare concretezza all’ipotesi che Vivoli agisse da prestanome della banda è la questione del pagamento delle quote di maggioranza di Mdm Holding, acquistate dall’ex commerciante viareggino nel giugno del 2020 per un valore di un milione e 800mila euro. Secondo gli inquirenti, "sottoscriveva con la consapevolezza che altri avrebbero pagato per lui il quantum dovuto, accettando quindi che soggetti del tutto estranei alla compagine societaria corrispondessero un siffatto notevole importo".

Un’ipotesi suffragata dal fatto che due anni e mezzo più tardi, quando le cose hanno iniziato a mettersi male, in una telefonata lo stesso Vivoli chiedeva consigli per recedere dalla qualità di socio e "non solo non ricordava esattamente quanto fossero costate, nonostante l’elevato ammontare (al telefono avrebbe parlato di "circa un milione e sei, mi sembra"), ma addirittura manifestava l’intenzione di non pretendere nulla in cambio, perdendo così un milione e 800mila euro".

