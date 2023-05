Vittoria Apuana Nasce il comitato

Si chiama "Un secolo di Vittoria Apuana" ed è il comitato istituito ufficialmente ieri per divulgare la storia e le origini della frazione attraverso una serie di appuntamenti. I promotori della nuova realtà – che conta già oltre 50 cittadini – sono personaggi conosciuti: Simona Seveso, Roberto Bertola, Umberto Donati, Vittorio Guidi, Claudio Lari e Sergio Salvatori. Il gruppo promuoverà una serie di eventi dal 2023 al 2026 per celebrare i cento anni dallo sviluppo culturale, artistico di Vittoria Apuana: infatti proprio dal 1923 al 1926 ci sono stati i passaggi più significativi dell’evoluzione della zona. Lo sviluppo si è avuto quando la Sipe, terminato il conflitto mondiale, ha messo in vendita i propri terreni; nel 1924 la famiglia Frullani ha avviato la storica pensione Alpemare: era il 1925 quando Arturo Dazzi proprio lì alloggiò per lunghi periodi facendo venire i più importanti artisti del Novecento e determinando la nascita del sodalizio artistico del Quarto Platano. Nel 1926 la famiglia Bertelli aprì una pensione nel palazzo dove si trovava la direzione del polverificio Sipe e, sempre nel 1926, fu posta la prima pietra per costruire la chiesa di San Francesco. Una serie di tappe che verrà riassunta e valorizzata in un triennio di festeggiamenti (due eventi molto importanti sono previsti nel 2023). Entro fine maggio comunque sarà promosso un incontro pubblico per illustrare il progetto ai cittadini e aprire il comitato a nuove adesioni.

