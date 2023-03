Vittoria al Tar delle Api boutique I commercianti valutano il ricorso

"Abbiamo perso una battaglia ma andremo avanti nella guerra". L’assessore al commercio Massimo Lucchesi, venerdì in municipio incontrerà i rappresentanti di categoria di vendita su posto fisso e ambulanti del mercato, per illustrare loro il contenuto della sentenza del Tar che ha azzerato l’ordinanza che allargava l’area di divieto di vendita per le Api boutique da via Michelangelo fino a via Caio Duilio. Nell’occasione, alla presenza dell’avvocato del Comune Marina Vannucci, sarà valutata l’opportunità di fare ricorso al Consiglio di Stato. "Purtroppo il giudice – sottolinea Lucchesi – non ha compreso le intenzioni dell’amministrazione di trovare una soluzione alle criticità della viabilità che si creavano in estate per la presenza dei mezzi, arrivati ad essere anche 1516. Quell’atto infatti fu concertato proprio con i commercianti allo scopo di riportare equilibrio e fronteggiare un fenomeno che pareva difficile da contenere. Nell’incontro valuteremo le posizioni degli esercenti e vedremo se ci saranno altre strategie per garantire un controllo. Sicuramente la polizia municipale vigilerà più che mai afficnhè questi mezzi, per i quali comunque resta valido il divieto attorno all’area del mercato e sul lungomare, si limitino a itinerare, e non a sostare".

Intanto il circolo di Fratelli d’Italia di Forte dei Marmi, a seguito della sentenza del Tar continua a raccogliere "manifestazioni di malcontento da parte degli operatori commerciali di negozi tradizionali e anche degli ambulanti con banchi al mercato". "Che lamentano il fatto di essere penalizzati – dice Silla Silvestri presidente del circolo – e di subire una non sana concorrenza, dati i costi operativi che hanno per godere di una location prestigiosa, costi che invece gli itineranti non hanno, apparendo e scomparendo, posizionandosi nei punti strategici e solo nei momenti più redditizi. L’amministrazione comunale si era mossa per arginare il fenomeno, proponendo una delimitazione fisica per poter meglio controllare e applicare le regole vigenti che - sia chiaro - continuano ad esistere anche dopo la sentenza del Tar: sono risalenti ad un regolamento comunale del 2015 e si applicano nella zona rossa come definita nella mappa. Fatti salvi, certamente, tutti i diritti imprenditoriali degli itineranti, è prerogativa pianificatoria del Comune individuare e selezionare, anche tipologicamente, le attività economiche esercitabili nelle diverse zone per una razionale ed equilibrata distribuzione delle stesse".

Francesca Navari