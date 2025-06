Visite gratuite nei e glicemia. La campagna Lions fa centro

La campagna per la salute promossa dal Lions club Pietrasanta Versilia Storica ha fatto centro. Almeno 70 persone si sono sottoposte infatti alle analisi gratuite effettuate nei giorni scorso in piazza Amadei, a Tonfano, con il supporto della Misericordia di Tonfano e il patrocinio del Comune che ha concesso il suolo pubblico senza alcun onere per l’associazione. Numeri alla mano, 50 persone si sono sottoposte all’analisi dei nei per la prevenzione del melanoma e altre 20 per la glicemia. "È il secondo anno che portiamo in piazza questa campagna di prevenzione – spiega il vice presidente Matteo Politi (nella foto il secondo da sinistra) – e possiamo dire di essere davvero soddisfatti per la risposta dei cittadini. Merito anche del medico, nonché nostro socio, Stefano Malloggi per la disponibilità ad occuparsi delle analisi. L’obiettivo è rendere questa iniziativa un appuntamento fisso".

Un inizio promettente di stagione per il club, attivo da 28 anni e da sempre promotore anche di eventi di beneficenza. Basti pensare alle donazioni effettuate negli ultimi mesi: dai 500 euro al "Grano" per il cibo ai bisognosi al progetto "Dono" con il Don Lazzeri-Stagi incentrato sulla donazione del sangue, mentre quest’estate tornerà il torneo burraco al tennis "Raffaelli": grazie ai due eventi promossi l’anno scorso furono raccolti 1.500 euro.

