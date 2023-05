Visite gratuite all’udito Martedì in farmacia

Martedì alla farmacia comunale 1 a Vittoria Apuana si svolgerà una mattinata di visite gratuite sulla salute dell’udito. La giornata è dedicata alla prevenzione delle patologie e dei disturbi uditivi ed è dedicata chiunque stia sperimentando un calo della funzionalità uditiva: difficoltà a comprendere le parole o a seguire una conversazione, discomfort uditivo in ambienti rumorosi, necessità di alzare il volume della tv oltre la norma sono infatti sintomi che possono indicare una condizione di ipoacusia. La visita consiste quindi in un’analisi volta a quantificare due parametri principali: lo stato di salute del canale uditivo attraverso un esame detto video otoscopia - un vero e proprio filmato in alta definizione dell’interno dell’orecchio - e la capacità uditiva attraverso un test audiometrico in cuffia. L’esame dura in tutto una ventina di minuti e sarà eseguibile dalle 9 alle 13. Per partecipare è sufficiente telefonare allo 0584 752130 per effettuare la prenotazione o recarsi direttamente alla farmacia.