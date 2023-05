Visite gratuite al mare Specialisti a disposizione al Forte e a Tonfano

Non il classico ambulatorio, ma una visita gratuita respirando iodio e salmastro all’aria aperta a due passi dal mare. Il bagno “Assunta“ di Forte dei Marmi e il pontile di Tonfano ospiteranno infatti un’iniziativa incentrata sul binomio prevenzione e salute a cura della Fondazione “Medici for Florence” di Firenze in collaborazione con la Confraternita delle Misericordie, i comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta e con il patrocinio della Regione. Gli specialisti effettueranno visite mediche gratuite dalle 9 alle 18, domani a Forte e domenica a Tonfano, dedicate ai giovani, ai cittadini più fragili e a tutti coloro che si presenteranno ai gazebo allestiti per l’occasione. Le visite, di 20 minuti l’una, sarano di natura pediatrica, ginecologica, urologica e andrologica, dermatologiche, odontoiatrica, ortopedica, senologica e psicoterapeutica, più un info point a livello psicologico dove i medici saranno a disposizione per colloqui mirati su problematiche di disagio in ambito familiare, di umore e di depressione. Al termine al paziente sarà rilasciato un documento riepilogativo.

"Medici friends for Florence" è stata costituita nel novembre 2019, pochi mesi prima dell’esplosione della pandemia, su idea del presidente Paolo Gacci e del vice presidente Luca Landini. "Questa iniziativa di prevenzione e di tutela alla salute del cittadino, gratuita e aperta a tutti – spiega il dottor Gacci – è sempre stata l’obbiettivo che la nostra Fondazione si è posta come priorità. Ringrazio per questo lavoro di squadra i medici, gli sponsor, le istituzioni, il coordinatore di questo progetto Claude Benassai e Francesca Fiorazzo per la collaborazione". Le prenotazioni, infine, vanno fatte dalle 8 alle 16 contattando le due Misericordie allo 0584-752149 (Forte Dei Marmi) e 0584-70055 (Tonfano).