Visita della segreteria Premi Nobel Nell’aria c’è un evento al Forte

Il Comune stringe rapporti con il segretariato dei premi Nobel per la pace. Infatti nei giorni scorsi in municipio si è tenuto un incontro dal sapore internazionale davvero particolare: il sindaco Bruno Murzi insieme al vice sindaco Andrea Mazzoni, ha ricevuto in Comune, Ekaterina Zagladina, presidente del Permanente Secretariat del World Summit Nobel Peace Laureates. Ad accompagnarla il vice presidente Marzio Dallagiovanna, Livia Malcangio, direttore delle relazioni istituzionali e protocollo, Chiara Cavallo direttore della comunicazione istituzionale e marketing, Elio Beretta della Fondazione Gorbachev Italia. L’incontro, a cui erano presenti Valdemaro Baldi e Giorgio Dazzi, ha rappresentato una prima occasione di conoscenza e di approfondimento per un possibile evento internazionale del Segretariato Permanente da organizzare a Forte dei Marmi.