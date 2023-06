Visita del Principe Alberto Al via "Fragilità" estiva

Con un ospite d’eccezione, Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, si è aperta ieri "Fragilità", la grande mostra dell’estate realizzata dallo scultore francese Bernard Bezzina e che resterà fino al 17 settembre. Alberto II di Monaco è atterrato intorno alle 11 allo stadio comunale XIX Settembre, accolto dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti, dagli assessori Matteo Marcucci e Andrea Cosci e dallo stesso Bezzina; dopo i saluti, la delegazione si è incamminata verso il centro percorrendo via Mazzini per poi dirigersi in piazza Carducci (dov’è stata collocata una delle opere più imponenti delle mostra) e riattraversare piazza Duomo, con qualche sosta in prossimità delle varie installazioni prima della cerimonia ufficiale, sul sagrato della chiesa di Sant’Agostino.

"Più di vent’anni fa – è stato il sindaco Giovannetti, il primo a prendere la parola – Bezzina arrivò qui a Pietrasanta e non ci ha più lasciato. Ha trovato laboratori, fonderie e le nostre grandi maestranze artigiane ad accoglierlo e seguirlo. Lo ringrazio per aver scelto Pietrasanta per questa sua prima, grande mostra personale e Sua Altezza il Principe Alberto II di Monaco per aver reso questa giornata di festa ancora più peciale". "Sono arrivato qui – ha ricordato Bezzina – grazie a Jean-Michel Folon e Sacha Sosno. E la prima cosa che pensai, fu: “Qui c’è gente così importante, cosa ci faccio io?”. Poi iniziai a lavorare con i fratelli Lucarini della Fonderia Artistica Versiliese". La mostra, che si sviluppa nelle piazze Duomo e Carducci e nel complesso di Sant’Agostino, è stata visitata con attenzione e apprezzata dal principe monegasco: "Grazie al sindaco per la sempre splendida accoglienza a Pietrasanta, un luogo che amo profondamente – ha dichiarato Alberto II nel suo saluto ai presenti – e i miei migliori complimenti a Bezzina per questo suo ultimo lavoro, così potente e armonioso nello stesso tempo". Nelle aree esterne sono state posizionate le opere monumentali, realizzate in marmo (materiale che Bezzina ha “conosciuto” a Pietrasanta) e bronzo; nel complesso di Sant’Agostino (chiesa, sale Putti e Capitolo e Giardino Barsanti) si trovano, invece, creazioni in legno di cedro, vetro, olio e in una carta cotone ottenuta da un procedimento antichissimo che mostrano tutta l’attenzione chirurgica dell’artista francesce al dettaglio.