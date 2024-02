Violenza sulle donne. Una raccolta fondi

In Versilia esiste una struttura per donne sottoposte a violenza nell’ambito del percorso del “Codice Rosa”. Donne, sovente con figli piccoli, costrette a lasciare la propria casa per sottrarsi ad abusi e violenza. Queste donne, tramite Forze dell’Ordine, Prefettura, Magistratura, sono accolte in strutture, ovviamente segrete, che accolgono queste vittime nell’attesa di trovar loro luoghi e nuove vite.

Queste strutture hanno necessità di manutenzione, elettrodomestici, culle, giochi per bambini che i Lions viareggini da anni contribuiscono a fornire. Sabato prossimo, nella celebre Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi, una serata sarà dedicata alla raccolta fondi per queste case di prima accoglienza.

“I Club Lions Viareggio-Versilia Host e Viareggio-Riviera – spiegano i due Presidenti Luca Lunardini e Maurizio Bartolomei – da anni sostengono, anche finanziariamente, la Casa Rifugio per donne sottoposte a violenza. E la serata di Sabato prossimo in Capannina è una delle tappe del nostro aiuto. Buona parte del ricavato della serata andrà a loro. Un contributo sarà anche destinato alla Lions Club International Foundation, organizzazione internazionale capace di intervenire direttamente in aiuto in ogni parte del mondo a fronte di calamità, come sanno i concittadini dell’entroterra toscano colpiti dalla tragica alluvione dei mesi scorsi. Un grande grazie a tutti coloro che vorranno partecipare ad una serata che vuole essere rivolta a chi più ha bisogno”.

Per informazioni e prenotazioni: 335.8262677 o 339.7715462