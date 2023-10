Violenza sulle donne. Botte alla madre e alla ex

Ancora violenze ai danni delle donne. A farne le spese una madre aggredita dal figlio e una donna vessata dall’ex convivente. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri che hanno notificato al figlio e all’ex compagno violenti, entrambi residenti a Viareggio, le misure cautelari di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle due donne. Nel primo caso il provvedimento ha colpito un viareggino di 39 anni responsabile a più riprese di violenze fisiche e verbali ai danni della madre sessantenne. La seconda misura restrittiva è stata notificata a un marocchino di 34 anni accusato di lesioni e atti persecutori ai danni dell ex convivente, sua connazionale di 25 anni.

Nel corso dell’intensa attività dei militari dell’Arma nei giorni scorsi, sono state anche arrestate tre donne, tutte accusate di furti. Le prime due di 48 e 27 anni, entrambe residenti a Viareggio, perché ritenute colpevoli di un furto commesso a Montecatini Terme all’interno di un esercizio pubblico: dopo aver distratto la vittima con uno stratagemma gli avevano rubato il portafoglio con dentro soldi e carte di credito. La terza donna arrestata, sempre residente in città, deve invece scontare una condanna in carcere di un anno e tre mesi per sentenze definitive relative a vecchi furti.

Durante i controlli effettuati nei giorni scorsi, sono stati fatti anche altri interventi. I Carabinieri di Seravezza hanno accertato l’omessa dichiarazione di cambio di luogo della detenzione di armi da caccia e del relativo munizionamento da parte di un 42enne di Seravezza che è stato denunciato. Infine durante un posto di blocco in strada effettuato con l’utilizzo dell’etilometro è stato sorpreso un 27enne di Massarosa alla guida di un’auto in stato di ebrezza e pertanto denunciato a piede libero.