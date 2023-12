Violenza sulle disabili, "oggi c’è più consapevolezza a segnalare"

Nel 2023 in Versilia non si sono registrati casi gravi di violenza contro le donne, in particolare disabili. E cresce la consapevolezza sulla necessità di segnalare fatti di cui si viene a conoscenza. E’ la sintesi dell’appuntamento "Io non ho paura. Incontro educativo formativo contro la violenza anche sulle donne disabili" che si è tenuto ieri a Villa Bertelli, promosso dal consigliere delegato alle politiche sociali Duilio Maggi, insieme a Susanna Checchi, responsabile provinciale alla disabilità, che ha portato la sua esperienza da ipovedente. In Italia oltre il 66% delle donne disabili ha subito violenza e nell’87% dei casi si è trattato di una persona vicina. Tanti sono i modi in cui si instaura una relazione violenta, come ha illustrato la psicologa Maria Fontana "che purtroppo comprendono anche fasi in cui la vittima giustifica e perdona". Vitantonio Losacco del commissariato di Forte dei Marmi ha dettagliato le misure preventive che possono attivare le forze dell’ordine "compresa la mera raccolta anonima di segnalazioni da parte di amici o vicini di casa della persona oggetto di violenza". Rossella Soffio magistrato del tribunale di Massa ha offerto invece un focus sulle novità in termini legislativi che aprono alla possibilità di interventi più stringenti, se sussiste un allarme tempestivo, in attesa di una sentenza definitiva. Supporto prezioso per le donne in difficoltà è quello del Centro Anti violenza “Una per l’altra” "che – come ha detto la presidente Ersilia Raffaelli – accompagna la donna a ritrovare il suo sorriso in un percorso di rete con Asl e forze dell’ordine". Tra le esperienze pilota quella di Stefano Tonelli maestro di Marzial Art Teherapy che ha permesso a donne ipovedenti di conquistare anche la cintura nera. "Penso che da questa occasione – ha detto il consigliere Maggi – usciamo tutti più ricchi ma con la responsabilità di tradurre nelle proprie famiglie o nella cerchia di amici ciò che si è appreso"