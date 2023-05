Violenza sul treno Identificato 24enne

È durata meno di dieci giorni la fuga dell’uomo accusato di aver violentato una giovane pisana a bordo di un treno regionale, nella tratta tra Viareggio-Pisa. Si tratta di un ventiquattrenne, originario della Nigeria, rintracciato dal Commissariato di Pisa in Provincia di Lucca. Dove risiede.

L’incubo si è materializzato il 30 aprile, quando accanto alla ragazza – che viaggiva da sola, in uno scompartimento vuoto del convoglio – si è seduto un uomo. Un ragazzo anche lui. Prima ha provato ad attaccare bottone, poi – secondo quanto ha raccontato la vittima ai poliziotti, che hanno raccolto la denuncia – avrebbe tentato un approccio con avances allusive. Invadenti. E non si è fermato. Benché la giovane donna abbia cercato di ignorare quell’approccio, lui ha insistito. E avrebbe poi allungato le mani, sfiorendole un ginocchio. A quel punto lei avrebbe cercato di respingere l’aggressione, mentre l’uomo avrebbe continuato ad insistere. Toccandole le parti intime, scoprendo le sue. Nonostante la paura, che può paralizzare il corpo, la giovane donna ha trovato la forza di allontanarlo. Di alzarsi, e quindi di attraversare tutti i vagoni per raggiungere il capotreno a cui ha chiesto aiuto. Quando alla stazione di Pisa le porte del treno si sono aperte l’uomo è fuggito. Ma con un’indagine lampa i poliziotti sono riusciti ad identificarlo.