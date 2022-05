Violenza sessuale in famiglia Stupratore arrestato in Passeggiata

Passeggiava in piazza Mazzini come se nulla fosse. Ma su di lui pesava un ordine di carcerazione dovendo scontare una condanna di 5 anni e mezzo per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Reati che l’uomo, un cinquantenne romeno, aveva compiuto nella piana di Lucca, dove tuttora abita. Sabato scorso si trovava però a Viareggio tra la Passeggiata e piazza Mazzini. Era insieme ad altri due amici e il loro comportamento ha destato più di un sospetto agli occhi degli agenti della squadra Anticrimine del commissariato di polizia. Gli agenti si sono per questo avvicinato per chiedere i documenti ai tre ma uno di questi, per tutta risposta, si è messo a correre cercando sfuggire al controllo; sapeva bene che l’incontro con i poliziotti avrebbe portato per lui solo guai. Gli agenti lo hanno però bloccato dopo pochi metri, e all’interno di un marsupio hanno trovato una carta di identità italiana intestata al fuggitivo.

Un veloce controllo ha permesso di capire il motivo del tentativo di fuga: a carico del romeno era in essere un ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo egli scontare, come si diceva, una pena di 5 anni e 6 mesi per gravi reati come violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Gli agenti hanno così dichiarato in arresto il cittadino romeno che è poi stato accompagnato presso la Casa di reclusione di Massa marittima per scontare la sua pena.