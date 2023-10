Violenza domestica. La lunga scia di sangue. Altre donne vittime di fidanzati o ex partner

È uno stillicidio che non conosce sosta né latitudini. Lo scenario può essere quello di una cittadina di provincia come Pontedera, dove ieri una donna di 57 anni è stata accoltellata in mezzo alla strada dal suo ex ed è ricoveraata in prognosi riservata. Oppure un paesino come Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, dove venerdì notte è andata ancora peggio visto che una donna di 53 anni è stata uccisa, sempre a coltellate, dal marito che è già a processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. È solo la punta dell’iceberg di un fenomeno, quale la violenza domestica contro le donne, che da tempo si cerca di contrastare con ogni mezzo. L’ultima, in ordine di tempo, è la "rivoluzione culturale" annunciata da Fratelli d’Italia. Termine che accompagna il disegno di legge 754 S, di cui la prima firmataria è la senatrice Susanna Donatella Campione, membro della commissione giustizia e della commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere.

Il testo è stato presentato ieri mattina nel chiostro di Sant’Agostino nell’ambito di un convegno moderato da Andrea Cappellano, responsabile del dipartimento FdI legalità e sicurezza per la provincia di Lucca, e arricchito dalle esperienze in campo professionale dei vari relatori che si sono succeduti: dall’avvocato penalista Sandro Guerra allo psicologo e psicoterapeuta Filippo Frediani, passando per il consigliere regionale FdI e membro della commissione regionale cultura e istruzione Gabriele Veneri, la presidente dell’associazione “Scuola e libertà“ nonché ex provveditore dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara Donatella Buonriposi, e la vice caposervizio de La Nazione di Massa Carrara Cristina Lorenzi. Interventi che hanno avuto un comun denominatore: prevenzione ed educazione.

Daniele Masseglia