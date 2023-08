Violenza a Torre del Lago Fdi e Lega chiedono risposte

All’indomani della brutale aggressione subìta, la coppia di anziani torrelaghesi rapinata è ancora molto scossa. Nella notte successiva all’agguato, la figlia e il genero hanno dormito a casa dei coniugi, che oltre alle ferite dell’animo devono fare i conti con i postumi della lotta: il marito, in particolare, è ancora dolorante, con escoriazioni sulle braccia e al collo e una costola dolorante.

Sulla vicenda intervengono anche le forze politiche di centrodestra per chiedere maggiore sicurezza. Il circolo di Fratelli d’Italia viareggino, tramite il proprio direttivo formato da Lauro Cima, Chiara Benedusi e Christian Marcucci, "esprime vicinanza alla coppia aggredita in via Mazzini – si legge in una nota – nella speranza che l’uomo aggredito e che ha dovuto ricorrere alle cure mediche, si rimetta presto. Un grazie al muratore che ha prontamente inseguito il malvivente ed è riuscito a recuperare la catenina rubata all’uomo. Basta slogan, basta dire che la nostra città è sicura: vogliamo vederlo nei fatti. Più volte abbiamo sollevato il problema sicurezza, ma purtroppo non siamo mai stati ascoltati, e come risultato tutti i giorni arrivano notizie di furti, scippi, risse e rapine. È ora che ciascuno si prenda le proprie responsabilità e che si garantiscano sicurezza e tutela dei cittadini, ormai esasperati".

Solidarietà alle vittime anche da parte della Lega. "Il grave episodio purtroppo non ci sorprende – commentano i consiglieri comunali Alberto Pardini e Walter Ferrari –; così come non sorprende tantissimi torrelaghesi che quotidianamente hanno sotto gli occhi la situazione della stazione, dello spaccio che si consuma poco oltre la Bufalina, in territorio pisano, e delle conseguenze che provoca al paese. Un problema ormai atavico che viene affrontato di volta in volta ma mai sradicato completamente, e a pagare è principalmente Torre del Lago. È chiaro però che l’episodio riaccende i riflettori su quanto avviene quotidianamente al confine con Vecchiano e sulla necessità di un intervento risolutivo che spazzi via definitivamente quella piazza di spaccio che ha preso casa all’interno del Parco. La pineta è diventata per certi versi off limits, la stazione e le sue adiacenze frequentate da tossici e spacciatori e teatro anche di reati minori, sull’Aurelia si rischia continuamente l’incidente a causa di attraversamenti e auto che si fermano, senza contare “l’immagine” che viene data ai turisti. Serve la volontà di sradicare il problema".