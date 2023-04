"Violata convenzione dell’Onu"

L’associazione Alibes si occupa di Libertà di scelta e di benessere psicosociale. I referenti intervengono sul caso di Dora Piarulli. "Possiamo davvero qualificare la condotta dell’amministratore di sostegno di Piarulli come "buon operato"? Per comprenderlo – dicono – è importante precisare che il paradigma giuridico di riferimento in materia di disabilità è costituito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (che l’Italia ha ratificato con la Legge 182009), e che il Comitato Onu, l’organo preposto al monitoraggio della sua attuazione, nel 2016 ha ammonito il nostro Paese perché l’amministrazione di sostegno è utilizzata come regime sostituivo della persona con disabilità, invece come supporto alla sua autodeterminazione. Dunque la circostanza che l’amministratore di sostegno di Piarulli non sia stato revocato, non significa affatto che egli abbia agito correttamente. Significa invece che la Convenzione Onu è spesso sconosciuta e per questo disattesa sia dagli avvocati che assumono il ruolo di amministratore di sostegno, sia dai Giudici Tutelari che dovrebbero farla applicare".