Vino Vip, a Villa Bertelli due giornate dedicate al bere di qualità

I protagonisti dell’enologia italiana si danno appuntamento alla seconda edizione di VinoVip al Forte, in programma domenica 25 e lunedì 26 giugno a Forte dei Marmi. La biennale firmata dalla storica rivista Civiltà del bere porterà sul litorale toscano 50 aziende vitivinicole provenienti da tutta Italia coinvolte in talk show, degustazioni e due appuntamenti d’eccezione: il Grand Tasting con le più importanti realtà dell’enologia italiana e il Vermentino Show, un focus dedicato a questo vitigno che si sta facendo amare sempre di più da esperti e consumatori. È atteso come ogni anno un selezionato pubblico internazionale di professionisti e appassionati. Palcoscenico di VinoVip al Forte sarà la storica Villa Bertelli. "Quest’anno il grande argomento da discutere – ha anticipato Alessandro Torcoli, direttore di Civiltà del bere – con imprenditori e manager del vino, sarà il futuro delle doc. Non una in particolare, ma l’intero sistema che sta affrontando stimoli decisivi, dall’allargamento dei territori alla proliferazione di “sottozone” che creano competizione.