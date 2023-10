Vincono i “like“: il giardino sarà prorogato fino al 6 novembre

La valanga di consensi è stata accontentata: il giardino allestito in piazza Duomo in occasione di “Pietrasanta design weekend“ (nella foto) resterà esposto fino al 6 novembre. È bastata una telefonata tra il sindaco Alberto Giovannetti e gli organizzatori per trovare un accordo e dar seguito alla richiesta di cittadini e commercianti. Ma l’11-12 novembre c’è la fiera di San Martino e la piazza dovrà essere liberata. "Inoltre piazza Duomo ha sempre avuto una sua fisionomia – dice il sindaco – e deve restare così, come una palla da biliardo. Data l’assenza di sculture e il gradimento per il giardino, abbiamo colto l’occasione per prorogarlo". Il giardino è stato ideato dalla rivista “Villegiardini“ in collaborazione con “Cimento“, leader nel settore arredo outdoor, su progetto di Silvia Ghirelli, paesaggista di fama internazionale, il contributo della ditta pietrasantina “Bibolotti garden“ e l’arredo firmato da Patricia Urquiola, designer internazionale.

d.m.