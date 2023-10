Vincolo cimiteriale addio. Sarà possibile costruire nelle aree finora interdette

Il consiglio comunale ha tolto il vincolo cimiteriale. Si potrà costruire unità residenziali anche vicino al camposanto (con le frazioni, sul territorio ce ne sono 23), ma anche condonare abusi edilizi.

La discussione verteva anche sulla palestra di Capezzano, bloccata proprio da questo vincolo. La norma risaliva al 1934 e impediva anche piccole opere a meno di 200 metri dai cimiteri. La fascia di rispetto tutelava esigenze igienicosanitarie. Nel 2002 il regolamento aveva introdotto deroghe rigidissime per infrastrutture di interesse pubblico.

Il sindaco Marcello Pierucci ha definito la novità "una bella notizia". Perché risolve piccoli, ma spesso vitali e fondamentali, problemi abitativi. E renderà possibile costruire una nuova palestra a Capezzano Pianore. Ma l’opposizione di centrodestra non ha partecipato alla votazione. "Di fronte a questa esigenza della nostra comunità, le opposizioni di centrodestra in consiglio comunale hanno deciso di abbandonare l’aula per piccoli, confusi e pretestuosi motivi – afferma il sindaco – ostacolando di fatto gli interessi di tante nostre famiglie e di tanti giovani sportivi. In ogni caso, la norma è stata derogata e la palestra a Capezzano si farà. Da parte mia, un grazie di cuore a tutti i consiglieri di maggioranza che, con gran senso di responsabilità, si sono fatti carico di questa decisione tanto importante". Così la votazione per alzata di mano ha visto tutte le seggiole delle opposizioni vuote.

Isabella Piaceri