Vince sempre chi sta unito

Citazione dai Pink Floyd: "United we stand, divided we fall". Come dire: l’unione fa la forza. Anche la politica, a volte, è psichedelica. I Fratelli d’Italia sono compatti dietro l’elmo di Scipio indossato da Massimiliano Simoni. Anzi, dicono che già la scorsa estate Giorgia Meloni, in vacanza in Versilia, abbia benedetto la sua candidatura a sindaco. Dicono anche che qualcuno vorrebbe un’operazione coesa del centrodestra come quella che ha fatto espugnare Lucca. Se tutti sono d’accordo dalle Alpi al Lilibeo, no problem. Però la divisione ha fatto perdere tante elezioni comunali: Massarosa è già dimenticata? In questo momento solo un avversario può battere il centrodestra: se stesso.

b.n.