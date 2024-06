Vince Bramanti: da chitarrista alla prima regia Il chitarrista Vince Bramanti, noto anche come Vincenzo Bramanti, ha debuttato come regista nel video clip "Sky Is Fallin" di Francesco Berti. Residente a Pietrasanta, ha collaborato con artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Mina e Zucchero. Il video è un omaggio al territorio di Pietrasanta e Forte dei Marmi.