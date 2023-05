Villino Puccini ha riaperto: registrato il boom di visitatori

Tutto esaurito e visita guidata supplementare, vista la grande richiesta, per la prima apertura della stagione del villino Giacomo Puccini di Viareggio. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune e l’Associazione ville Borbone e dimore storiche della Versilia registrando un successo oltre ogni aspettativa. Le prossime visite saranno i 3,10,17 e 24 giugno con i turni: 15, 16, 17 e 18. Ogni visita ha una durata di circa 45 minuti. Ingresso gratuito e per partecipare prenotare a [email protected] o telefonando al 0583 1900379.