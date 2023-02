Villa Puccini sempre più bella Via al restauro della dépendance

È iniziato il secondo ciclo di restauri di Villa Puccini inserito nel "Progetto 2024". In occasione del centenario dalla morte del compositore nel 2024, l’ambizioso programma generale auspica di restituire al vecchio splendore il Belvedere. La dépendance di Villa Puccini sarà riqualificata dalla Fondazione Simonetta Puccini al fine di creare locali a servizio della casa. Nello specifico, saranno ricavati due blocchi distinti: il primo, a servizio del personale addetto del museo, prevede la realizzazione di un magazzinodeposito, di uno spogliatoio dotato di servizio igienico e l’ingresso dell’abitazione del custode sita al primo piano; nel secondo invece verranno ricavati i nuovi servizi igienici a servizio della Casa museo.

L’immobile si trova nel complesso della Villa ed era originariamente destinato a stalla; in seguito fu ricavato un secondo piano fuori terra per l’abitazione del custode. La destinazione d’uso alla fine degli anni ’90 fu infine convertita ad uffici a servizio del museo. Si tratta di una struttura a due piani fuori terra, immersa nel giardino, che richiama il gusto semplice ed essenziale della struttura principale, alleggerito da qualsiasi decorazione. La dépendance non ha mai subito mutamenti sostanziali e né indispensabili opere di restauro e si trova quindi in pessimo stato conservativo; sono quindi previsti sia il rifacimento della copertura sia il restauro conservativo di facciate, pavimenti e infissi: " Gli interventi, a cura della ditta edile Papini Costruzioni srl di Querceta non opererà trasformazioni che possano mutare il carattere storico ed ambientale, e l’aspetto originario della struttura".

I restauri si inseriscono nel percorso di adeguamento agli standard museali e affiancano il progetto (ormai in fase conclusiva) relativo alla dotazione di impianti di videosorveglianza e rilevamento incendi. "Siamo veramente orgogliosi del lavoro fatto in questi anni – dice il presidente della Fondazione Giovanni Godi – Dalla costituzione della Fondazione Simonetta Puccini abbiamo tenuto fede a tutti gli impegni presi. In meno di due anni abbiamo restaurato l’edificio adiacente la casa museo, dando vita agli uffici, all’archivio e al bellissimo auditorium. Lo scorso anno abbiamo concluso i restauri alla Sala Omnibus e ora iniziamo il secondo ciclo con l’intervento alla dépendance e l’adeguamento dei sistemi del museo".