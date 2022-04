Forte dei Marmi, storica villa abitata da russi imbrattata con i colori dell'Ucraina

Forte dei Marmi, 24 aprile 2022 - Imbrattata con vernice spray, nei colori blu e giallo della bandiera dell'Ucraina, la storica Villa Napoleone, oggi prprietà di russi. Si trova in via Carrà. Ignoti nella notte hanno colorato il cancello e i muretti esterni con i colori della bandiera dell’Ucraina, con chiaro riferimento all’occupazione in corso da parte di Putin. In un paese che da decenni vede convivere le due ’anime’ del conflitto senza che sia mai stato riscontrato alcun problema, l’episodio appare inquietante.

La dimora presa di mira è nientemeno che la storica Villa Napoleone nel cuore di Roma Imperiale, una delle abitazioni più belle della zona (dipinta di giallo e blu anche la targa incisa, oltre al numero civico) cheapparterrebbe a una coppia di coniugi russi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del commissariato di polizia di Vittoria Apuana, con la Digos di Lucca: bocche cucite da parte degli investigatori anche se la vicenda è già oggetto di una fascicolo in procura. Sarebbero stati acquisiti anche i filmati di videosorveglianza della villa e delle abitazioni vicine per capire se quanto accaduto si tratti di una goliardata o di un preciso avvertimento, in questo momento di pesante clima internazionale.

Comunque sia, il blitz ha richiesto l'impiego di una discreta quantità di vernice e di un certo tempo pe portarlo a termine.

Al momento, per quanto emerso finora, la coppia di coniugi non risulta rientrare tra i soggetti colpiti da sanzioni e non sarebbe neanche troppo in vista, benché possieda una delle dimore storiche di Roma Imperiale, la zona delle ville al Forte.

La presenza di facoltosi turisti russi a Forte dei Marmi ha numeri importanti. Oltre ai vacanzieri temporanei in estate, si contano centinaia di domiciliati e residenti (tra 500 e 800 russi secondo alcune stime) che hanno acquistato immobili e soggiornano in questa località della Versilia per lunghi periodi dell'anno.