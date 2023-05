Villa Bertelli Un custode e addetto pulizie

La Fondazione Villa Bertelli cerca un custode e un operatore che provveda alla pulizia. E’ stato infatti pubblicato un avviso di indagine di mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di un preventivo per l’affidamento diretto di servizio di guardiania e portierato di Villa Bertelli – triennio 20232025. La prestazione consiste, sostanzialmente, nelle seguenti attività: apertura, chiusura, accoglienza, guardiania ed eventuale biglietteria durante le manifestazioni a Villa Bertelli.

Allo stesso tempo è indetto il bando per acquisire manifestazioni di interesse per la richiesta di un preventivo anche per l’affidamento diretto di servizio di pulizia di Villa Bertelli nel triennio 20232025. Per entrambe le figure il termine entro cui presentare la manifestazione di interesse è il 25 maggio alle 19. L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e nella sezione “Amministrazione trasparente, sezione “Bandi e gare”. I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, entro e non oltre quel giorno e quell’orario, attraverso la seguente modalità: a mezzo posta elettronica pec all’indirizzo [email protected], la propria documentazione, recante la dicitura “Servizio di pulizia”. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al funzionario responsabile di settore, reperibile tramite il seguente numero di telefono_0584 787251 – int. 1 (dal lunedì al venerdì con orario 913-1519) o la seguente e.mail [email protected]