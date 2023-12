Vigilia dedicata al ponce. Dal centro alla Marina

Un sorso di ponce dal centro storico alla Marina per festeggiare la vigilia di Natale con la tradizionale bevanda calda. Saranno due infatti gli appuntamenti in programma oggi all’insegna del brindisi e dello stare insieme. Quello più storico è ovviamente il “Camel ponce“, adunata spontanea che da circa 40 anni porta non meno di 5-6mila persone in città in maniera spontanea e senza alcuna organizzazione ufficiale. Il Comune, come sempre, ha fissato delle regole ben precise attraverso l’ordinanza firmata dal sindaco, con stop alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 2 alle 6, consumazione di quanto acquistato in precedenza entro le 2,30 e chiusura dei locali dalle 3 alle 6. Oggi pomeriggio, invece, si potrà sorseggiare il ponce sotto il gazebo accanto al pontile di Tonfano su iniziativa del club “Amici del pontile“. Il banchetto sarà aperto dalle 15 alle 18 e si potrà inoltre sottoscrivere il tesseramento per il 2024 (il club al momento può contare su 150 iscritti).