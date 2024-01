Vigili tutori di cani e gatti. Mille interventi nel 2023

Nel 2023 ci sono stati meno incidenti dell’anno precedente, ma lo stesso numero di mortali, 2. Nell’occasione della festa della polizia municipale la comandante Iva Pagni ha stilato il bilancio dell’attività del corpo. In aumento gli interventi per le buche dell’asfalto (420 contro 375), e le multe per divieto di sosta (spazzamento incluso); in calo l’incasso delle contravvenzioni.

Nell’anno appena concluso ci sono stati 781 incidenti contro 879 del ’22, di cui 385 con lesioni a persone (443 l’anno prima). I vigili hanno fatto 52.271 contravvesioni al codice della strada incassando 1,9 milioni contro quasi 3 milioni accertati. Per le soste irregolati le multe sono state 45.988, 1.819 per eccesso di velocità, 179 per veicoli senza assicurazione, 2,160 accessi vietati nella Ztl (Passegiata). Sono stati decurtati 5.818 punti dalle patenti, curando 190 pratiche per i sinistri stradali. In materia di Codice della strada sono stati scritti 9.843 preavvisi e 2.322 verbali, di cui 1.052 a di Torre del Lago.

Nella frazione i vigili hanno stilato 115 verbali di violazione dei regolamenti comunali, 5 sequestri amministrativi, 81 espostgi, 2 notizie di reato per atti persecutori. Nel Parco hanno rimosso 6 tende, tra le dune e la Pineta, e contestato 3 violazioni al regolamento del Parco. In generale, su tutto il territorio comunale, la lotta al degrado ha visto 106 pratiche comprese le occupazioni abusive (rimosse 10 roulotte) e lo spaccio di droga: con 16 sequestri di coca e hashish, 16 patenti ritirate a persone che avevano stupoefacenti, 2 segnalazioni alla prefettura. Tra controlli di terreni abbandonati e 4 sgomberi, sono state identificate 10 persone.

I controlli hanno riguardato anche 19 extracomunitari, 12 nomadi con l’allontanamento di 2 carovane, e 13 interventi di rimozione giacigli con identificazione di 15 clochard. Spiccano

90 controlli per abbandono di rifiuti. Importanti anche i controlli fatti sulla cartellonistica per conto dell’ufficio pubblicità, e quelli sulle situazioni patrimoniali di destinatari di alloggi popolari.

L’annonaria ha fatto 4 rilievi penali di cui 1 per alcolici venduti a minori, elevando 24 sanzioni per vendite a saldo, e 2 per la musica troppo alta in Passeggiata. Sono stati rinvenuti 493 oggetti smarriti, ci cui 179 resi ai proprietari. I veicoli rinvenuti abbandonati sono stati 122. Numeri atti anche per la tutela animali: 1.095 interventi sul territorio versiliese, 49 sopralluoghi per maltrattamenti, 269 cani portati al canile di cui 41 adottati, 299 cani restituiti ai proprietari, 206 gatti soccorsi di cui 79 sterilizzati.