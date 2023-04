Vigili, sospesa l’agitazione Oggi confronto in municipio "Urgente assumere personale"

Sospeso lo stato di agitazione della polizia municipale, anche se stamani le parti coinvolte dovranno di nuovo confrontarsi. Ieri in Prefettura, alla presenza del vice prefetto Stefania Trimarchi si è tenuto il tentativo di conciliazione a seguito della proclamazione dello stato di agitazione il 4 aprile da parte di Fp Cgil, Cisl Fp e Uilfp per le ripetute richieste di lavoro straordinario. Presenti il sindaco Bruno Murzi, la dirigente Antonella Bugliani e il comandante dei vigili Andrea D’Uva. In una lunga discussione è stata ribadita dai sindacati la necessità di confronto per l’articolazione dell’orario di lavoro; il confronto è stato aggiornato a stamani in Comune e a seguito dei risultati raggiunti la prefettura interverrà in merito. "Il lavoro straordinario non può essere istituzionalizzato per compensare carenze di organico – lamenta Paola Freschi di Fp Cgil Lucca– chiediamo che l’amministrazione individui i servizi aggiuntivi necessari per la comunità, che vengano assunti vigili e che i turni stabiliti siamo nel rispetto dei tempi di recupero dei lavoratori. Prima di tutto la sicurezza per gli operatori della sicurezza. Un primo grande risultato del sindacato e dei lavoratori con le sue rappresentanza sindacali interne è stato quello di sedersi ad un tavolo di dialogo nel rispetto dei ruoli". Sul tavolo c’è infatti adesso da discutere dell’organizzazione del lavoro per i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. "Da rilevare – aggiunge Freschi – che il regolamento della polizia locale non è di recente redazione e prevede il terzo turno nel periodo estivo ma è tarato su 35 persone. Mentre oggi in attivo al comando sono circa 19 23 dipendenti".

Francesca Navari