Vigili, sindacato spaccato sui turni: "Prevederli nei festivi è costoso"

"I vigili hanno dovuto prendere il giorno di ferie per trascorrere il Natale in famiglia". Spaccatura del sindacato per la sottoscrizione del contratto aziendale del Comune. La Cisl – Fp non ha infatti avallato il contratto decentrato "per mancanza di chiarezza da parte dell’amministrazione comunale sulle proposte presentate in merito alla modalità di distribuzione delle risorse del fondo salario accessorio ai lavoratori". Secondo il segretario provinciale Stefano Leporale il documento avrebbe "una concezione conservativa ed anacronistica del lavoro pubblico, distante dalle previsioni del nuovo contratto collettivo di lavoro nazionale". Nel mirino c’è la rivista turnazione degli agenti di polizia municipale.

"Dal fondo del 2023 – sottolinea il portavoce Cisl – si è utilizzato quasi il doppio dell’importo speso nell’anno precedente per pagare la turnazione agli operatori, perché impegnati in tutte le sante festività a discapito dalla vita familiare, in quanto non si è programmata una turnazione annuale con una rotazione delle festività infrasettimanali che poteva andare incontro all’amministrazione e ai lavoratori. L’amministrazione, con le sigle sindacali consenzienti, ha preferito utilizzare tutto il personale nei festivi settimanali e togliere soldi della produttività di tutti i lavoratori. Inoltre per il personale della polizia municipale si evidenzia da parte dell’amministrazione un comportamento contrario a ciò che fanno gli altri Comuni in Italia e le altre Forze di Polizia che lavorano in turno: a Forte dei Marmi un operatore della polizia municipale, nel giorno di Natale, per stare con i propri cari, è costretto ad utilizzare un giorno di ferie, ne consegue una decurtazione unilateralmente delle ferie ai lavoratori".

"A fronte dell’aumento dei servizi resi ai cittadini – incalza il sindacato – non è stato concesso un incremento contrattuale, nessun incentivo per esempio sull’indennità di servizio esterno e nessuna contrattazione specifica sui vari istituti e relative indennità. E per finire viene inserito un supplementare turno serale, al di fuori di ogni confronto sindacale, sempre avvallato dalle altre sigle sindacali che hanno ritirato lo stato di agitazione dal Prefetto, lasciando mano libera all’amministrazione di cambiare orario a suo piacimento con una sola determina del dirigente in contrasto con il regolamento della polizia municipale nel quale non è previsto l’orario serale nei mesi invernali".

Francesca Navari