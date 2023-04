Vigili, sindacati in guerra Scrivono all’ispettorato "Verifiche sullo stress"

Si accende sempre di più la tensione al comando di polizia municipale. Con il sindacato che ha scritto all’Ispettorato del Lavoro e con gli agenti di Forte dei Marmi che oggi – su ordine di servizio – non garantiranno la scorta alla Staffetta che attraversa anche il territorio della contrada Il Ponte. Dopo il silenzio mantenuto dal comandante Andrea D’Uva e dall’amministrazione comunale a seguito della richiesta di formalizzare per iscritto i turni dal 21 aprile al 1° maggio, i sindacati hanno infatti inviato una sollecitazione di intervento ispettivo al Dipartimento prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e all’Ispettorato del lavoro (informandone anche il prefetto) con riferimento allo stress psicofisico a cui sarebbero chiamati i vigili per il turno serale richiesto in occasione dei ponti festivi. La situazione quindi continua a viaggiare sul filo dello scontro, nonostante sia stato sospeso momentaneamente lo stato di agitazione proclamato dalle sigle sindacali il 4 aprile. Infatti il prefetto convocò subito le parti come anticipazione dell’incontro che poi si è tenuto in municipio e dal quale è scaturita la sottoscrizione di un accordo tra sindacati e Comune. "Ma ad oggi – lamentano i sindacati – l’amministrazione non ha adempiuto agli impegni sottoscritti; in considerazione dei gravi rischi per la salute e sicurezza del personale della polizia Locale del Comune di Forte dei Marmi, nostri assistiti, in assenze delle precauzione da mettere in essere al fine di un corretto espletamento del servizio, chiediamo alla Asl e all’Ispettorato del Lavoro di voler effettuare una verifica ispettiva a tutela della salute della polizia locale e a garanzia del rispetto degli accordi stabiliti".

In questo clima di malcontento intanto oggi, per la prima volta in assoluto, la polizia municipale di Forte dei Marmi non garantirà il servizio di scorta in occasione della Staffetta delle contrade (che attraversa anche la Vaiana) asiseme ai colleghi di Seravezza. Circostanza confermata dal comandante della polizia municipale di Seravezza, Mauro Goduto, che non rilascia nessun commento in merito.

Francesca Navari