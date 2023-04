Vigili, scontro aperto "Diteci tutti i turni festivi"

Non si placa la tensione alla polizia municipale. Infatti dopo il tentativo di conciliazione in Prefettura del 13 aprile e la sospensione dello stato di agitazione del sindacato in attesa del confronto tenutosi in Comune il 14 aprile che ha visto la sottoscrizione di un accordo sindacale, ancora non sarebbe stata fatta chiarezza sui turni dei ponti del 25 aprile e 1° maggio. E i sindacati anticipano battaglia legale. "In sostanza – chiarisce Paola Freschi segretaria generale Fp Cgil – sono usciti i turni della settimana 17 – 23 aprile calcolati col terzo turno a partire dal venerdì 21 aprile e non quelli dal 24 aprile al primo maggio; quindi non sono ancora usciti i turni nella sua interezza per il periodo 21 aprile – 1 maggio. Il personale idoneo a prestare il servizio aggiuntivo nel terzo turno serale consta di 14 agenti e 2 ufficiali, al posto di 19 agenti e 3 ufficiali. Senza sapere quanto e come lavoreranno non c’è certezza che venga applicato un equo accordo. Pertanto chiediamo che l’amministrazione comunale fornisca indicazioni circa l’istituzione di servizi aggiuntivi nell’intero periodo nonché la calendarizzazione dei servizi aggiuntivi del personale di polizia municipale per festività, ricorrenze, manifestazioni per tutto l’anno 2023; che il dirigente comandante fornisca la composizione e l’articolazione del servizio in terzo turno dell’intero periodo oggetto dell’accordo con riposi distribuiti sul sabato e domenica". Intato l’amministrazione comunale esprime "piena fiducia nel dirigente, che sta operando in maniera corretta e lineare" e concorda con lo stesso "nella necessità di rafforzare il servizio di polizia municipale in un momento di lunghi ponti con afflusso di visitatori"

Francesca Navari