"Vigili H24 entro l’estate 2024" Parola del vicesindaco Alberici E a settembre il "concorsone"

di Martina Del Chicca

Nel consiglio comunale che con la votazione della delibera di riequilibri di bilancio ha certificato "il rientro dal dissesto", come ha spiegato l’assessora alle finanze Laura Servetti presentando l’operazione con cui il Comune ha restituito al Ministero i 26milioni del fondo di rotazione ("Il mutuo che avevamo richiesto per gestire la situazione che derivava dal fallimento del Comune") e rendicontando l’avanzo disponibile nelle casse del Municipio, si è parlato anche di sicurezza.

E non solo perché nel documento di assestamento di bilancio è previsto un contributo da trecentomila euro "concordato con la Prefettura, per l’acquisto di videocamere di sorveglianza che – ha aggiunto Servetti – serviranno per potenziare la protezione della città"; ma anche perché è arrivata in discussione la mozione presentata dalla Lega per impegnare l’amministrazione Del Ghingaro a reintrodurre il servizio H24 della Polizia Municipale. Alla luce dell’escalation di piccoli e grandi episodi di criminalità che hanno funestato l’inizio della stagione. "Abolito in epoca di dissesto finanziario, ora – ha spiegato il capogruppo leghista Alessandro Santini – il servizio può e deve tornare: lo chiede la città, lo chiedono le istituzioni tutte, lo hanno confermato anche i vertici delle Forze dell’Ordine che abbiamo avuto il piacere di incontrare in queste settimane".

Secondo Santini "Il servizio H24 della Polizia Municipale è un gesto di ulteriore attenzione verso i cittadini esasperati – dai semplici furti di biciclette, alle spaccate nei negozi (come l’ultimo colpo subito dalla boutique di Silvia Bini, svaligiata in soli sei minuti di orologio), fino alla rapine violente –. Ma soprattutto un aiuto concreto verso Carabinieri e Polizia che non devono e non possono occuparsi del rilevamento degli incidenti stradali durante la notte, perché il personale viene distolto dalla lotta contro la criminalità, che c’è e che di notte lavora ampiamente".

A tal proposito il vicesindaco Valter Alberici, con delega alla Municipale, ha spiegato che nei piani dell’amministrazione Del Ghingaro "Era prevista, già a gennaio, l’assunzione di almeno, almeno (ha ribadito Alberici), dieci nuovi agenti per la Polizia Municipale". "Avevamo infatti avviato le procedure concorsuali che però – prosegue –, in base al decreto 61 del Governo che fa slittare i concorsi pubblici a settembre, abbiamo dovuto interrompere". Ma il potenziamento del Comando, con la reintroduzione dei turni H24, resta una delle priorità della giunta: "Forse non risolverà tutti i problemi della sicurezza, ma è comunque nei piani dell’amministrazione. Per questo a settembre procederemo con le nuove assunzioni, e quindi la stagione estiva 2024 – ha garantito il vicesindaco – sarà sicuramente coperta dal servizio H24 degli agenti della nostra Municipale"

La Lega, preso atto dell’impegno dell’amministrazione, ha ritirato la mozione, "E vigiliremo perché le promesse annunciate ufficialmente all’interno della massima assise cittadina dal vicesindaco – conclude Santini – trovino riscontro e attuazione nei modi e nei tempi dovuti".