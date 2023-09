Vigili di notte anche in inverno Istituito il terzo turno fino a gennaio

Vigili più impegnati anche in bassa stagione. Il comandante Andrea D’Uva ha infatti sottoscritto la determina che prevede un potenziamento della presenza della polizia municipale, attraverso la predisposizione e l’attuazione di un terzo turno di servizio in orario seralenotturno nel periodo 1° ottobre 2023 – 31 gennaio 2024. Una novità non da poco, con l’estensione della copertura dei servizi seralinotturni nei fine settimana nelle giornate di venerdì e sabato, nei giorni festivi e prefestivi nonché in giorni specifici ove necessita orario di servizio seralenotturno, in modo da coprire la fascia oraria 18 – 2. "L’articolazione oraria – si legge nell’atto del comandante – sarà modulata in forma coordinata ed armonizzata tra tutto il personale appartenente al corpo con distribuzione equilibrata ed avvicendata nell’arco del mese; predisponendo il servizio con un sufficiente anticipo di tempo, per garantire la conciliazione del tempo lavorativo con le esigenze di vita privata. Il numero degli operatori impiegati in turno sarà adeguato alle esigenze operative, nonché agli standard minimi

di sicurezza degli stessi. Comunque il numero di turni serali e festivi su base annuale sarà equamente distribuito tra i dipendenti".

Il calendario prevede il terzo turno nei giorni 6 -7 – 13-14 – 2021 – 27-28 - 31 ottobre; 3-4– 10-11 – 17-18 – 24-25 novembre; 1-2 – 7-8-9 – 15-16 – 22-23-24-25 - 29-30-31 dicembre e 5-6 – 12-13 – 19-20 - 26-27 gennaio. "La volontà politica – sottolinea il vice sindaco Andrea Mazzoni – è quella di incrementare i servizi fattibili assicurando più copertura anche nei fine settimana prefestivi o in particolari festività anche oltre la stagione estiva. Inoltre il calendario risponde alle richieste dei sindacati che hanno chiesto una programmazione chiara della copertura: potenzialmente i turni sono stati calendarizzati ma è naturale che, ove non si riscontrino necessità, l’orario potrà comunque essere ridotto. La decisione risponde comunque alla necessità di una maggiore presenza, sul territorio comunale, della polizia municipale per i servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, fornendo alla cittadinanza un aumento dei servizi, nonché un tangibile potenziamento delle attività".

Francesca Navari