Vigili a caccia del ’pirata‘ Travolge donna in bici E poi fugge senza aiutarla

Stava andando al lavoro in uno stabilimento balneare di Viareggio, quando all’improvviso, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stata scaraventata a terra da un’auto. L’automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso, è ripartito ed è scappato via. Sulle sue tracce ci sono adesso gli agenti della polizia municipale che hanno ascoltato alcuni testimoni e raccolto alcuni indizi importanti che potrebbero essere molto utili per risalire all’identità del pirata.

L’incidente stradale – per fortuna dalle conseguenze non gravi – è avvenuto ieri mattina attorno alle 10,30 in via Zara. La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno allertato il 118. La sala operativa ha mandato sul posto un’ambulanza che ha portato la donna ferita al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia in codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolari apprensioni. Fatto sta però che l’investitore è scappato via. Alcuni testimoni hanno segnalato agli agenti della Municipale che si trattava di una Toyota Yaris di colore grigio. E’ stato fornito anche un numero di targa, ma è risultato sbagliato perché non corrisponde a nessun veicolo. I vigili urbani hanno avviato le ricerche in strada e le indagini. Si passano al setaccio le telecamere della zona per verificare se qualcuno di queste ha registrato il passaggio (prima o dopo l’incidente) di una Toyota Yaris grigia.

Gli agenti della municipale, oltre a portare avanti indagini in proprio, chiede anche l’aiuto di qualche testimone. Se qualcuno ha visto qualcosa si faccia avanti. Ogni informazione può essere utile per identificare l’automobilista che a bordo di un’utilitaria ha travolto una donna in bicicletta che stava andando al lavoro ed è scappato senza prestare soccorso.