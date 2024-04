Vigilessa morta nell’incidente: "Fu omicidio volontario". Il marito rinviato a giudizio

È capace di intendere e di volere Daniele Mazzolini, il 62enne di Capezzano Pianore coinvolto nell’incidente stradale in cui nell’ottobre 2022 morì la moglie Anna Lucarini, agente della polizia municipale di Pietrasanta. È quindi rinviato a giudizio per omicidio volontario alla Corte d’assise di Lucca dove dovrà comparire il 3 ottobre. Una svolta decisiva nell’udienza di ieri per uno degli episodi che ha scosso la comunità di Pietrasanta: il 9 ottobre 2022 l’uomo, alla guida della propria auto, mentre percorreva la Sarzanese andò a schiantarsi contro un albero all’altezza del cimitero, causando la morte della moglie 58enne. Nell’impatto Mazzolini riportò gravi lesioni che resero necessario il suo ricovero in elicottero all’ospedale Cisanello.

Decisiva per il rinvio a giudizio è stata la perizia dello psichiatra Alberto Petracca, nominato dal giudice Antonia Aracri all’udienza preliminare di ottobre dato che il legale difensore, avvocato Luigi pace di La Spezia, aveva prodotto certificazioni mediche di patologie invalidanti di cui avrebbe sofferto l’uomo. Le verifiche si sono articolate in approfondimenti tecnici (la traiettoria dell’auto), esami ematochimici (la presenza di un tasso alcolico superiore a quello consentito per legge) e l’acquisizione di testimonianze (non solo quelle degli automobilisti che precedevano o seguivano l’auto su cui viaggiavano marito e moglie, ma anche quello di colleghi e amici di Anna Lucarini che hanno confermato i rapporti tesi tra i due coniugi). A costituirsi parti civili la cognata, la sorella, la zia e la nipote della vittima, difese dagli avvocati Gianmarco Romanini e Adele Boris.

Fra.Na.